Тим: уверен в себе, когда играю с Надалем на других турнирах, но не на «Ролан Гаррос»

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» австриец Доминик Тим признался, что соперничать на грунте во Франции с испанцем Рафаэлем Надалем практически невозможно. Испанский теннисист 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос».

«У Надаля на «Ролан Гаррос» собственная лига, я никогда не побеждал его там. Я уверен в себе, когда играю с ним на других турнирах, но в Париже всё становится намного сложнее. Это один из самых больших вызовов в нашем виде спорта. Он за 16 лет в Париже проиграл лишь дважды, это какое-то безумие.

Надаль будет оставаться фаворитом ещё год или два, но я попытаюсь победить его уже в этом сезоне», — цитирует Тима Tennis World USA.

За всё время Тим ни разу не победил Надаля в Париже. В 2020 году Тим впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема», он стал победителем US Open.