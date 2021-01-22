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Энди Маррей снялся с Australian Open

Энди Маррей снялся с Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей снялся с Открытого чемпионата Австралии, сообщает журналист Тумайни Карайол на своей странице в «Твиттере».

«Я опустошён и вынужден сообщить, что не полечу на Australian Open. Мы постоянно были на связи с Федерацией тенниса Австралии, чтобы найти решение, но у нас ничего не вышло», — сказал Маррей.

Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.

Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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