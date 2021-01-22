Елена Веснина вернётся в теннис на турнире в Санкт-Петербурге
Исполнительный директор турнира в Санкт-Петербурге Наталия Камельзон рассказала, кто из теннисисток выступит на соревнованиях в 2021 году.
«Заявка у нас закрывается в середине февраля. У игроков ещё есть время принять решение. Мы надеемся, что приедет Кики Бертенс, которая дважды выигрывала турнир. Она обещала вернуться. Могу назвать фамилии российских игроков. Будет играть Светлана Кузнецова — она любимая спортсменка своего родного города, выступит Дарья Касаткина. Елена Веснина собирается возвращаться в теннис на нашем турнире, она сыграет в паре с Еленой Звонарёвой», — приводит слова Камельзон «Р-Спорт».
Напомним, в нынешнем сезоне WTA перенесла сроки проведения турнира в Санкт-Петербурге. Он стартует 15 марта.
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