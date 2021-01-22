Тренер Бадосы заразился коронавирусом. У теннисистки его выявили на карантине в Мельбурне
У тренера испанской теннисистки Паулы Бадосы Хавьера Марти обнаружен коронавирус, сообщает Marca.
По данным источника, специалист узнал об этом сегодня, 22 января. Он, как и Бадоса, был переведён в другой отель, где ему придётся отбыть ещё один двухнедельный карантин. Напомним, 67-я ракетка мира и Марти находились на полной изоляции, так как летели на одном самолёте с Бьянкой Андрееску и её тренером, чей тест на коронавирус впоследствии дал положительный результат.
В 2015 году Бадоса стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Франции. В финальном матче она обыграла россиянку Анну Калинскую со счётом 6:3, 6:3. На турнирах WTA испанка пока не завоевала ни одного титула.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля.
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