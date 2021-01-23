Канадцы Раонич и Шаповалов заявлены на турнир в Роттердаме
Канадские теннисисты Милош Раонич и Денис Шаповалов заявлены на турнир в Роттердаме (Нидерланды), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».
Помимо них своё участие подтвердили испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев, Стэн Вавринка (Швейцария), Кей Нисикори (Япония) и Янник Синнер (Италия).
Турнир в Роттердаме пройдёт с 1 по 7 марта.
На данный момент Раонич и Шаповалов, как и остальные участники Открытого чемпионата Австралии, проходят двухнедельный карантин в Мельбурне (Австралия). Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль сыграет на турнире в Роттердаме впервые с 2009 года.
Рафаэль Надаль выступит на турнире в Роттердаме впервые с 2009 года
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