Федерация тенниса Испании поддержала игроков, оказавшихся в полной изоляции в Австралии

Федерация тенниса Испании (RFET) на своём официальном сайте опубликовала заявление в поддержку игроков, которые оказались в полной изоляции по прибытии в Австралию.

«Игроки были предупреждены и проинформированы об снятии с Открытого чемпионата Австралии в случае положительного результата одного из многочисленных ПЦР-тестов.

Однако не были проинформированы, что их полностью изолируют, если они будут лететь на одном самолёте с пассажиром с положительным тестом, без учёта наличия контакта игроков с зараженным человеком.

Понимаем, все меры предосторожности были приняты для поддержания здоровья теннисистов, зрителей, работников и жителей, но считаем, что эти меры должны быть совместимы с психологическим и физическим здоровьем спортсменов.

В случае с двумя испанскими игроками ситуация очень сложная. Марио Вилелья-Мартинес и Карлос Алькарас (несовершеннолетний) находятся в номере без возможности покидать его в течение 14 дней, хотя у обоих есть несколько отрицательных ПЦР-тестов. Очевидно, что они не смогут соревноваться на равных с остальными игроками.

Пострадавшие теннисисты – элитные спортсмены, им необходима активность, чтобы выступать и избегать травм, не говоря уже о психологическом ущербе, который понесли игроки», — говорится в заявлении.



Позже RFET опубликовала обновления, попросив прощения у Федерации тенниса Австралии, в случае если слова были неправильно поняты. Организация попросила изучить возможность организации тренировок для испанских теннисистов, оказавшихся в двухнедельной изоляции.

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