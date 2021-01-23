Азаренко: стараюсь быть более оптимистичной, надеюсь, правила карантина изменят

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что надеется на изменение условий строго карантина в Мельбурне перед стартом Australian Open 2021.

«Сейчас стараюсь делать всё от себя зависящее, быть более оптимистичной и надеяться, что будут внесены изменения. Но если этого не произойдёт, то ничего не поделать.

Что касается помещения на карантин 72 пассажиров самолёта, то формулировка выглядит немного расплывчатой, поэтому реакция может быть разной. Нужно чётко формулировать правила, чтобы подобного не происходило», — цитирует Азаренко Tennis.

Перед турниром некоторых теннисистов поместили на жёсткий карантин. Им запрещается покидать гостиничный номер в течение 14 дней. Такие правила действуют для теннисистов, которые были в тесном контакте с заразившимся коронавирусом человеком.

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