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Азаренко: стараюсь быть более оптимистичной, надеюсь, правила карантина изменят

Азаренко: стараюсь быть более оптимистичной, надеюсь, правила карантина изменят
Теннис / Australian Open 2021 0
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что надеется на изменение условий строго карантина в Мельбурне перед стартом Australian Open 2021.

«Сейчас стараюсь делать всё от себя зависящее, быть более оптимистичной и надеяться, что будут внесены изменения. Но если этого не произойдёт, то ничего не поделать.

Что касается помещения на карантин 72 пассажиров самолёта, то формулировка выглядит немного расплывчатой, поэтому реакция может быть разной. Нужно чётко формулировать правила, чтобы подобного не происходило», — цитирует Азаренко Tennis.

Перед турниром некоторых теннисистов поместили на жёсткий карантин. Им запрещается покидать гостиничный номер в течение 14 дней. Такие правила действуют для теннисистов, которые были в тесном контакте с заразившимся коронавирусом человеком.

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На двух рейсах с игроками, которые прилетели в Мельбурн для участия в Australian Open, оказались заражённые пассажиры.
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