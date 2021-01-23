Жоау Соуза пропустит Australian Open — 2021, так как не успеет пройти карантин

92-я ракетка мира португальский теннисист Жоау Соуза сообщил, что пропустит Australian Open — 2021.

«Перед вылетом в Мельбурн я сдал тест на коронавирус и результат, к сожалению, оказался положительным, так что в ближайшие несколько недель сыграть не смогу. Уже пришли новые, отрицательные результаты тестов, болезнь протекает бессимптомно, но из-за строгих правил я не смогу попасть в Австралию», — написал Соуза на своей странице в «Твиттере».

Правительство Австралии разрешает теннисистам въезд в страну не раньше, чем через 14 дней после положительного результата теста на коронавирус. Соответственно, Соуза прилетел бы в Мельбурн не ранее 27 января, а его карантин закончился бы не ранее 11 февраля. Australian Open стартует 8 февраля.

Соуза не пропускал турниры «Большого шлема» после «Ролан Гаррос» — 2011.