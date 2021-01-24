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Азаренко показала новые селфи из гостиничного номера в Австралии

Азаренко показала новые селфи из гостиничного номера в Австралии
Теннис / Australian Open 2021 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новую запись в своём «твиттере». Экс-первая ракетка мира выложила новые селфи, сделанные в гостиничном номере в Австралии.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Азаренко.

Ранее Азаренко призналась, что ей тяжело даётся карантин. В то же время она выразила надежду на изменение правил нахождения в изоляции.

Правительство Австралии разрешает теннисистам въезд в страну не раньше, чем через 14 дней после положительного результата теста на коронавирус. Перед турниром некоторых теннисистов поместили на жёсткий карантин. Им запрещается покидать гостиничный номер в течение 14 дней. Такие правила действуют для теннисистов, которые были в тесном контакте с заразившимся коронавирусом человеком.

Азаренко: стараюсь быть более оптимистичной, надеюсь, правила карантина изменят
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