Азаренко показала новые селфи из гостиничного номера в Австралии

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новую запись в своём «твиттере». Экс-первая ракетка мира выложила новые селфи, сделанные в гостиничном номере в Австралии.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Азаренко.

Ранее Азаренко призналась, что ей тяжело даётся карантин. В то же время она выразила надежду на изменение правил нахождения в изоляции.

Правительство Австралии разрешает теннисистам въезд в страну не раньше, чем через 14 дней после положительного результата теста на коронавирус. Перед турниром некоторых теннисистов поместили на жёсткий карантин. Им запрещается покидать гостиничный номер в течение 14 дней. Такие правила действуют для теннисистов, которые были в тесном контакте с заразившимся коронавирусом человеком.