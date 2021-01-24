Перед Australian Open пройдёт новый турнир для теннисисток, находящихся на полной изоляции

Перед Открытым чемпионатом Австралии пройдёт новый турнир для теннисисток, находящихся на полной изоляции в Мельбурне (Австралия), сообщает The West Australian.

По данным источника, турнир компенсирует неудобства, с которыми столкнулись девушки, вынужденные оставаться в своих номерах на протяжении двух недель. Напомним, более 70 человек было помещено на строгий карантин после того, как у пассажиров нескольких рейсов в Мельбурн был обнаружен коронавирус по прилёте в страну.

Детали проведения соревнований неизвестны.

На полном карантине находятся россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова, а также Виктория Азаренко (Беларусь), Бьянка Андрееску (Канада), Анжелика Кербер (Германия), Белинда Бенчич (Швейцария) и Марта Костюк (Украина).