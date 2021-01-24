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Стали известны детали проведения отдельного турнира для теннисисток на полном карантине

Стали известны детали проведения отдельного турнира для теннисисток на полном карантине
Теннис / Australian Open 2021 0
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Стали известны детали проведения отдельного турнира для теннисисток, которые находятся на полном карантине в Мельбурне (Австралия), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, турнир будет относиться к категории WTA 500, как и два других турнира в Мельбурне, и пройдёт с 3 по 7 февраля. В нём примут участие 28 теннисисток. 27 из них, выступающие в одиночном разряде, находятся на полной изоляции и автоматически попадут в состав участников. 28-й сможет стать одна из теннисисток парного разряда, также находящая на полном карантине. Организаторы приложат все усилия, чтобы финалистки отдельного турнира стартовали позже на Открытом чемпионате Австралии.

На полном карантине находятся россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова, а также Виктория Азаренко (Беларусь), Бьянка Андрееску (Канада), Анжелика Кербер (Германия), Белинда Бенчич (Швейцария) и Марта Костюк (Украина).

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