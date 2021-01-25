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Симон рассказал, что отличает Надаля от всех остальных

Симон рассказал, что отличает Надаля от всех остальных
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Жиль Симон рассказал, что делает 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля уникальным теннисистом

«В Рафе есть нечто такое, что заставляет его продолжать работать, даже когда что-то идёт не так. Если судьба поединка будет зависеть лишь от одного очка, то победа будет за Надалем. Вот что делает его таким особенным. Давайте просто смиримся. Так будет проще всем», — сказал Симон в интервью Tennis Majors в «твиттере».

Ранее сообщалось, что Надаль стал вторым теннисистом в истории, которому удалось провести 900 недель подряд в топ-100 рейтинга ATP. Лидером по длительности непрерывного пребывания в первой сотне является швейцарский теннисист Роджер Федерер.

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