Симон рассказал, что отличает Надаля от всех остальных
Французский теннисист Жиль Симон рассказал, что делает 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля уникальным теннисистом
«В Рафе есть нечто такое, что заставляет его продолжать работать, даже когда что-то идёт не так. Если судьба поединка будет зависеть лишь от одного очка, то победа будет за Надалем. Вот что делает его таким особенным. Давайте просто смиримся. Так будет проще всем», — сказал Симон в интервью Tennis Majors в «твиттере».
Ранее сообщалось, что Надаль стал вторым теннисистом в истории, которому удалось провести 900 недель подряд в топ-100 рейтинга ATP. Лидером по длительности непрерывного пребывания в первой сотне является швейцарский теннисист Роджер Федерер.
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