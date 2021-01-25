Новак Джокович — о карантине в Аделаиде: я не могу жаловаться

17-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился впечатлениями от карантина, который он проходит в Аделаиде.

«Это уникальный опыт. У меня никогда раньше такого не было, но это здорово. Я не могу жаловаться. Я очень рад находиться в Австралии. Мне оказали тёплый приём», — приводит слова Джоковича Tennis Head.

Ранее уроженец Белграда обратился к директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили с предложением улучшить условия пребывания игроков на карантине. Джоковича за это раскритиковали, и он выступил с заявлением, в котором объяснил свой поступок.

Australian Open стартует 8 февраля. Действующими победителями этого турнира являются Джокович и американка Софья Кенин.