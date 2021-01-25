Алекс де Минор: Кирьоса не понимают, но он очень хороший человек

Лидер чемпионской гонки ATP австралиец Алекс де Минор рассказал об отношениях с соотечественником Ником Кирьосом.

«Он один из самых милых людей. Он один из тех, кто всегда тебя поддержит в любой ситуации. Мне повезло играть с ним в одной команде в Кубке Дэвиса. Я смог узнать его получше. Он всегда верил в меня. Ещё с юниорского возраста он призывал меня верить в себя, выходить на корт и добиваться своих целей. Ника не понимают, но он очень хороший человек. Мы почти как братья», — приводит слова де Минора Ubitennis.

В настоящее время Кирьос является 47-й ракеткой мира. В 2020 году он провёл лишь 9 матчей, в которых одержал 6 побед. Ник не стал возобновлять выступления после завершения локдауна в сезоне по причине небезопасной ситуации, связанной с распространением коронавируса.