Алекс де Минор: Кирьоса не понимают, но он очень хороший человек

Лидер чемпионской гонки ATP австралиец Алекс де Минор рассказал об отношениях с соотечественником Ником Кирьосом.
«Он один из самых милых людей. Он один из тех, кто всегда тебя поддержит в любой ситуации. Мне повезло играть с ним в одной команде в Кубке Дэвиса. Я смог узнать его получше. Он всегда верил в меня. Ещё с юниорского возраста он призывал меня верить в себя, выходить на корт и добиваться своих целей. Ника не понимают, но он очень хороший человек. Мы почти как братья», — приводит слова де Минора Ubitennis.
В настоящее время Кирьос является 47-й ракеткой мира. В 2020 году он провёл лишь 9 матчей, в которых одержал 6 побед. Ник не стал возобновлять выступления после завершения локдауна в сезоне по причине небезопасной ситуации, связанной с распространением коронавируса.
- 25 января 2021
-
14:42
-
13:54
-
12:33
-
11:34
-
10:12Люка Пуй стал отцом Фото
-
09:10
-
09:00
-
00:17
- 24 января 2021
-
21:37
-
12:49
-
11:57
-
10:58
-
10:46
-
09:55
-
09:27
- 23 января 2021
-
23:27
-
22:14
-
14:59
-
13:26
-
11:59
-
10:22
-
09:43
-
00:55
-
00:51
- 22 января 2021
-
23:50
-
23:39
-
22:07
-
21:30
-
20:43
-
19:08
-
16:31
-
16:04
-
14:20
-
13:11
-
12:28