Стало известно расписание матчей сборной России в ATP Cup
Пресс-служба ATP Cup представила расписание командного турнира, который пройдёт со 2 по 6 февраля в Мельбурне. Сборная России сыграет в группе D с командами Аргентины и Японии.
2 февраля
Сербия — Канада (группа A)
Австрия — Италия (C)
Испания — Австралия (B).
Россия — Аргентина (D).
3 февраля
Германия — Канада (A).
Италия — Франция (C).
Греция — Австралия (B).
Россия — Япония (D).
4 февраля
Сербия — Германия (A)
Австрия — Франция (C).
Испания — Греция (B).
Аргентина — Япония (D).
5 февраля
Полуфиналы: победитель группы A — победитель группы D, победитель группы B — победитель группы C
6 февраля
Финал
Сборная России оба матча группового этапа проведёт на арене Джона Кейна. В состав команды вошли Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Старт ATP Cup перенесён на 2 февраля
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