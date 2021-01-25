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Стало известно расписание матчей сборной России в ATP Cup

Стало известно расписание матчей сборной России в ATP Cup
Теннис / ATP 0

Пресс-служба ATP Cup представила расписание командного турнира, который пройдёт со 2 по 6 февраля в Мельбурне. Сборная России сыграет в группе D с командами Аргентины и Японии.

2 февраля
Сербия — Канада (группа A)
Австрия — Италия (C)
Испания — Австралия (B).
Россия — Аргентина (D).

3 февраля
Германия — Канада (A).
Италия — Франция (C).
Греция — Австралия (B).
Россия — Япония (D).

4 февраля
Сербия — Германия (A)
Австрия — Франция (C).
Испания — Греция (B).
Аргентина — Япония (D).

5 февраля
Полуфиналы: победитель группы A — победитель группы D, победитель группы B — победитель группы C

6 февраля
Финал

Сборная России оба матча группового этапа проведёт на арене Джона Кейна. В состав команды вошли Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Старт ATP Cup перенесён на 2 февраля
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