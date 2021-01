Стало известно расписание матчей сборной России в ATP Cup

Пресс-служба ATP Cup представила расписание командного турнира, который пройдёт со 2 по 6 февраля в Мельбурне. Сборная России сыграет в группе D с командами Аргентины и Японии.

2 февраля

Сербия — Канада (группа A)

Австрия — Италия (C)

Испания — Австралия (B).

Россия — Аргентина (D).



3 февраля

Германия — Канада (A).

Италия — Франция (C).

Греция — Австралия (B).

Россия — Япония (D).



4 февраля

Сербия — Германия (A)

Австрия — Франция (C).

Испания — Греция (B).

Аргентина — Япония (D).



5 февраля

Полуфиналы: победитель группы A — победитель группы D, победитель группы B — победитель группы C



6 февраля

Финал

Сборная России оба матча группового этапа проведёт на арене Джона Кейна. В состав команды вошли Даниил Медведев и Андрей Рублёв.