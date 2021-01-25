Переболевший коронавирусом наставник Тима не полетит на AO. Игрока будет тренировать отец

Тренер австрийца Доминика Тима Николас Массу, переболевший коронавирусом, не сможет присутствовать на Открытом чемпионате Австралии, сообщает журналист Николаус Финк на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, тест Массу на коронавирус дал отрицательный результат, однако он всё равно не сможет отправиться на турнир «Большого шлема». Сообщается, что тренировать третью ракетку мира будет его отец, который поддерживает связь с Массу.

Напомним, на данный момент Тим проходит двухнедельный карантин в Аделаиде (Австралия), где в конце января выступит на показательном турнире. Первый официальный матч в новом сезоне австриец проведёт на командном чемпионате ATP Cup в Мельбурне (Австралия), который стартует 1 февраля.