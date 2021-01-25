Суарес-Наварро, у которой был обнаружен рак, проходит последний сеанс химиотерапии

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро рассказала о своём состоянии. Напомним, у спортсменки была обнаружена злокачественная опухоль — болезнь Ходжкина.
«Последний сеанс химиотерапии», — написала Суарес-Наварро на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Карлы Суарес-Наварро в «Инстаграме».
В настоящее время Карла является 85-й ракеткой мира. В конце 2019 года она объявила о приостановлении карьеры, однако в декабре 2020 года сообщила, что надеется сыграть на Олимпийских играх в Токио.
Лимфома Ходжкина, или лимфогранулематоз — злокачественная опухоль лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток Рид — Березовского — Штернберга. Частота возникновения заболевания — примерно 1/25 000 человек/год.
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