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Суарес-Наварро, у которой был обнаружен рак, проходит последний сеанс химиотерапии

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро рассказала о своём состоянии. Напомним, у спортсменки была обнаружена злокачественная опухоль — болезнь Ходжкина.

«Последний сеанс химиотерапии», — написала Суарес-Наварро на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Карлы Суарес-Наварро в «Инстаграме».

В настоящее время Карла является 85-й ракеткой мира. В конце 2019 года она объявила о приостановлении карьеры, однако в декабре 2020 года сообщила, что надеется сыграть на Олимпийских играх в Токио.

Лимфома Ходжкина, или лимфогранулематоз — злокачественная опухоль лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток Рид — Березовского — Штернберга. Частота возникновения заболевания — примерно 1/25 000 человек/год.