Менеджер Тима: приходится застилать постель и стирать самим, как в студенческие времена
Менеджер австрийского теннисиста Доминика Тима Хервиг Страка рассказал об условиях «карантина для топов» в Аделаиде (Австралия).
«Наше крыло отеля закрыто. Раз в день приходят сделать тест на коронавирус. Когда дело доходит до тренировок, люди в комбинезонах забирают нас, доставляют к лифту и вывозят из отеля через гараж. Я даже не видел ресепшн.
Так как из соображений безопасности номера не обслуживаются, нам приходится самими застилать кровати, стирать и готовить еду. В номере есть стиральная машина, микроволновая печь и плита. Всё это напоминает студенческие времена», — приводит слова Страки Neue.
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