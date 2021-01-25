Менеджер Тима: приходится застилать постель и стирать самим, как в студенческие времена

Менеджер австрийского теннисиста Доминика Тима Хервиг Страка рассказал об условиях «карантина для топов» в Аделаиде (Австралия).

«Наше крыло отеля закрыто. Раз в день приходят сделать тест на коронавирус. Когда дело доходит до тренировок, люди в комбинезонах забирают нас, доставляют к лифту и вывозят из отеля через гараж. Я даже не видел ресепшн.



Так как из соображений безопасности номера не обслуживаются, нам приходится самими застилать кровати, стирать и готовить еду. В номере есть стиральная машина, микроволновая печь и плита. Всё это напоминает студенческие времена», — приводит слова Страки Neue.

Переболевший коронавирусом наставник Тима Николас Массу не полетит на Australian Open. Игрока будет тренировать отец.