Маргарет Корт: я люблю гомосексуалистов и трансгендеров

24-кратная победительница турниров «Большого шлема» Маргарет Корт, ранее выступавшая против однополых браков, сообщила, что её высказывания был неверно истолкованы. В частности, после легализации однополых браков в Австралии Маргарет заявила, что не будут праздновать День матери и День отца.

«По радио сказали, будто я называла трансгендеров исчадиями ада. Я никогда такого не говорила. Всё, что у нас есть в жизни, — это выбор. Это свобода, которую нам дал бог. Значит, таков их выбор. Я не ненавижу их за этот выбор.

Я ничего не имею против гомосексуалистов или трансгендеров. Я всегда говорила то, что написано в Библии. Я никого не ненавижу. Я люблю людей. Я люблю гомосексуалистов и трансгендеров.

За эти годы мне досталось. Думаю, пришло время остановиться. Я всегда цитирую Библию. Я люблю разных людей. Я стараюсь помочь и никого не хочу унижать", — цитирует Корт Fox Sports Australia.