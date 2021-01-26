Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Испанская теннисистка, сдавшая положительный тест на COVID-19: чувствую себя брошенной

Испанская теннисистка, сдавшая положительный тест на COVID-19: чувствую себя брошенной
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Испанская теннисистка Паула Бадоса, сдавшая положительный тест на коронавирус на карантине в Мельбурне, рассказала, в каких условиях вынуждена находиться.

«Никакой информации от турнира я не получила. Я чувствую себя брошенной, потому что у меня нет никакого оборудования для тренировок, хотя я просила об этом ещё пять дней назад. Мне так и не сказали, какой тип моего вируса. Это худший опыт в моей карьере. Условия здесь печальные, я такого не ожидала.

Первым делом при обнаружении вируса рекомендуют открывать окна, чтобы впустить свежий воздух, но в моём номере нет окон. Вся комната занимает лишь 15 квадратных метров. Я растеряла форму, особенно физическую силу. Если я смогу наконец выйти 31 января, то у меня будет всего неделя, чтобы набрать форму. Если же выйду лишь 5 февраля, то восстановиться в срок будет невозможно", — приводит слова Бадосы Marca.

Australian Open стартует 8 февраля.

Тренер Бадосы заразился коронавирусом. У теннисистки его выявили на карантине в Мельбурне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021