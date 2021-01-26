Испанская теннисистка, сдавшая положительный тест на COVID-19: чувствую себя брошенной

Испанская теннисистка Паула Бадоса, сдавшая положительный тест на коронавирус на карантине в Мельбурне, рассказала, в каких условиях вынуждена находиться.

«Никакой информации от турнира я не получила. Я чувствую себя брошенной, потому что у меня нет никакого оборудования для тренировок, хотя я просила об этом ещё пять дней назад. Мне так и не сказали, какой тип моего вируса. Это худший опыт в моей карьере. Условия здесь печальные, я такого не ожидала.

Первым делом при обнаружении вируса рекомендуют открывать окна, чтобы впустить свежий воздух, но в моём номере нет окон. Вся комната занимает лишь 15 квадратных метров. Я растеряла форму, особенно физическую силу. Если я смогу наконец выйти 31 января, то у меня будет всего неделя, чтобы набрать форму. Если же выйду лишь 5 февраля, то восстановиться в срок будет невозможно", — приводит слова Бадосы Marca.

Australian Open стартует 8 февраля.