Катерина Бондаренко рассказала о пребывании на карантине в Мельбурне с двумя детьми

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко рассказала, что проходит карантин в Мельбурне вместе с мужем и двумя детьми.
«Живём мы все вчетвером. Первые десять дней карантина мы жили в четырёх стенах, ещё и вид из окна у нас был на стену соседнего здания. Но вчера нам повезло и нас переселили в номер „люкс“, который в три раза больше прошлой комнаты. Теперь детям есть где побегать, и из окна они могут увидеть маму на тренировке. С питанием справляемся, как и все: иногда едим то, что дадут, а иногда — заказываем доставку.
К карантину девочки наши привыкли, но Карина считает каждый день до выхода, а Ева просто залазила в коляску и хотела куда-то ехать. Но в принципе они находят себе развлечения. То в игрушки играют, то телевизор смотрят, то в планшете сидят. Ещё у Карины есть развлечение — это сделать уроки, так как со школы мы её забрали и она на дистанционном обучении.
День мы никак не планируем, потому что у меня разное расписание, которое составляет австралийская федерация. Бывают даже дни, когда тренировка в 6:30 утра. Уйти с неё нельзя, если уже вышел тренироваться, то должен 2 часа быть на корте. Потом сразу полтора часа — в тренажёрке. И час сидеть кушать. Что у нас точно по расписанию, — так это уложить Еву спать днём.
Что касается тренировок с Надеждой Киченок, то мы договорились в декабре, что будем вместе тренироваться. Вроде, это я её спрашивала, потому что считаю, что Надя здорово играет, и еще мы с ней по рейтингу проходим на Australian Open», — цитирует Бондаренко «Большой теннис Украины».
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