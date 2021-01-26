Испанка Бадоса получит спортивный инвентарь после жалоб на плохие условия карантина

Испанская теннисистка Паула Бадоса, сдавшая положительный тест на коронавирус на карантине в Мельбурне, получит необходимое оборудование для проведения тренировок, сообщает Reuters. Ранее спортсменка пожаловалось, что просила предоставить ей оборудование пять дней назад, но ответа на последовало.

Бадоса описала карантин как «худший опыт в своей карьере» и призналась, что страдает от клаустрофобии.

«Нашим приоритетом является поддержка здоровья и благополучия тех, кто находится под нашей опекой, и снижение риска передачи коронавируса для защиты персонала. Мы поддерживаем доставку оборудования для занятий спортом везде, где это возможно и безопасно. Мы ведём переговоры с федерацией тенниса Австралии о необходимом оборудовании, которое можно будет доставить лицам, сдавшим положительный тест, учитывая, что оборудование не может быть повторно использовано и должно быть безопасно утилизировано», — сообщил представитель оперативного штаба по коронавирусу в австралийском штате Виктория.

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