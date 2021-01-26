С. Уильямс: однажды у меня дома была вечеринка, после которой пропал трофей Уимблдона

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказала, как пропал один из трофеев Уимблдона.
«Мой первый трофей с турнира «Большого шлема» я оставила дома у отца. Сказала: «Оставь у себя, я собираюсь завоевать ещё один». Это был трофей US Open. Несколько трофеев есть у моего тренера во Франции, ещё несколько — у меня дома.
Думаю, два или три трофея пропали или были украдены. Несколько лет назад у меня дома была вечеринка, и кто-то, кажется, очень этому обрадовался. Я точно не знаю, но всегда задавалась вопросом: «Погодите, так вот когда пропал один из моих трофеев Уимблдона?». К счастью, я не привязываюсь к вещам. Всегда говорю, что потом мы ничего не сможем унести с собой», — приводит слова Уильямс в эфире «Позднего шоу со Стивеном Кольбером».
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