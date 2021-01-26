Азаренко, Александрова, Ястремская и Рыбакина заявлены на турнир WTA 500 в Аделаиде

Стал известен список участниц турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 22 по 27 февраля, сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».

Теннис. WTA 500. Аделаида (Австралия)

Бьянка Андрееску (Канада)

Белинда Бенчич (Швейцария)

Виктория Азаренко (Беларусь)

Йоханна Конта (Великобритания)

Ига Свёнтек (Польша)

Петра Мартич (Хорватия)

Елена Рыбакина (Казахстан)

Элисе Мертенс (Бельгия)

Маркета Вондроушова (Чехия)

Мария Саккари (Греция)

Аннет Контавейт (Эстония)

Дженнифер Брэйди (США)

Элисон Риске (США)

Юлия Путинцева (Казахстан)

Даяна Ястремская (Украина)

Донна Векич (Хорватия)

Екатерина Александрова (Россия)

Турнир стартует сразу после Открытого чемпионата Австралии, который завершится 21 февраля.