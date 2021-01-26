Даяна Ястремская, подозреваемая в употреблении допинга, подала апелляцию в CAS
Украинская теннисистка Даяна Ястремская, подозреваемая в употреблении допинга, подала апелляцию на решение ITF о временном отстранении в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Как сообщается на сайте CAS, Ястремская хочет выступить на Открытом чемпионате Австралии, поэтому стороны договорились об ускоренном рассмотрении апелляции. CAS вынесет вердикт 3 февраля.
О положительном результате допинг-теста и временном отстранении Ястремской от выступлений на период расследования стало известно 7 января. В пробе украинской теннисистки, взятой 24 ноября 2020 года, были найдены метаболиты запрещённого вещества — местеролона.
Несмотря на отстранение, Ястремская прилетела в Австралию, где проходит полный карантин.
Даяна Ястремская не примет участия в Australian Open, её апелляция отклонена
Как допинг попал в организм Даяны Ястремской? Вариантов много – мясо, крем, поцелуй…
В допинг-пробе украинской теннисистки найдены следы запрещённого вещества, которое используют только мужчины.
Рекомендуем вам
- 26 января 2021
-
20:36
-
20:01
-
19:32
-
18:50
-
18:11
-
16:19
-
15:14
-
14:01
-
13:38
-
12:33
-
11:19
-
10:28
-
09:15
- 25 января 2021
-
22:45
-
21:58
-
21:38
-
19:32
-
17:43
-
17:18
-
16:24
-
15:55
-
14:42
-
13:54
-
12:33
-
11:34
-
10:12Люка Пуй стал отцом Фото
-
09:10
-
09:00
-
00:17
- 24 января 2021
-
21:37
-
12:49
-
11:57
-
10:58
-
10:46
-
09:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам