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Даяна Ястремская, подозреваемая в употреблении допинга, подала апелляцию в CAS

Даяна Ястремская, подозреваемая в употреблении допинга, подала апелляцию в CAS
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, подозреваемая в употреблении допинга, подала апелляцию на решение ITF о временном отстранении в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как сообщается на сайте CAS, Ястремская хочет выступить на Открытом чемпионате Австралии, поэтому стороны договорились об ускоренном рассмотрении апелляции. CAS вынесет вердикт 3 февраля.

О положительном результате допинг-теста и временном отстранении Ястремской от выступлений на период расследования стало известно 7 января. В пробе украинской теннисистки, взятой 24 ноября 2020 года, были найдены метаболиты запрещённого вещества — местеролона.

Несмотря на отстранение, Ястремская прилетела в Австралию, где проходит полный карантин.

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