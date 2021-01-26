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Энди Маррей заявился на челленджер, который пройдёт параллельно с Australian Open

Энди Маррей заявился на челленджер, который пройдёт параллельно с Australian Open
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей заявлен на челленджер в Биелле (Италия), который пройдёт параллельно со второй неделей Открытого чемпионата Австралии, сообщает журналист Хосе Моргадо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого дал положительный результат. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с турнира «Большого шлема». Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.

Помимо Маррея на челленджер заявлены испанец Алехандро Давидович Фокина, который также пропустил AO-2021 из-за коронавируса, француз Люка Пуй и российский теннисист Евгений Донской.

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Эллиот Беншетри не прошёл во второй круг квалификации Australian Open и теперь ещё может сесть на карантин из-за контакта с соперником.
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