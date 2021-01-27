Серена Уильямс — о карантине: 14 дней в номере — это безумие
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от карантина для игроков, прибывших в Австралию.
«Правила карантина очень, очень строгие, но это хорошо. Как я слышала, в Австралии 0 случаев COVID-19. Это невероятно, не так ли? Во всей стране? Это просто потрясающе.
Когда мы прибыли в Австралию, то должны были провести 14 дней в номере. Это безумие. Это очень напряжённая ситуация, но это и хорошо, так как затем ты привыкаешь к новой нормальной жизни, как мы в прошлом году в США", — цитирует Уильямс FOX Sports Australia со ссылкой на «Позднее шоу со Стивеном Кольбером».
Уильямс проходит карантин в Аделаиде и 29 января примет участие в выставочном турнире.
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