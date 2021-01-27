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Экс 7-я ракетка мира: Big 3 недолго осталось быть на вершине. Итальянцы этим воспользуются

Экс 7-я ракетка мира: Big 3 недолго осталось быть на вершине. Итальянцы этим воспользуются
Теннис / Australian Open 2021 0

Бывшая седьмая ракетка мира, а ныне тренер Коррадо Барадзутти предположил, что итальянские теннисисты выйдут на ведущие роли после спада в результатах представителей «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«У Янника Синнера есть возможность тренироваться с Рафаэлем Надалем в Австралии. Этот опыт поможет ему стать сильнее. Big 3 уже недолго осталось находиться на вершине. Наши игроки этим воспользуются и будут бороться за крупнейшие титулы», — приводит слова Барадзутти Tennis World USA.

Итальянец Янник Синнер 29 января проведёт выставочный матч с 17-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем в Аделаиде.

Джокович сыграет с Синнером, Надаль — с Тимом на выставочном турнире в Аделаиде
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