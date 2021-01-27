Арина Соболенко: наслаждайтесь, когда можете, и терпите, когда надо

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в своём «инстаграме» подборку новых фотографий и сопроводила их философской цитатой.

«Наслаждайтесь, когда можете, и терпите, когда надо. Гёте», — написала Арина.

Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко.

13 января уроженка Минска стала победительницей первого в 2021 году турнира WTA в Абу-Даби. В финальном матче она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2. Соболенко выиграла свой девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде и впервые стала седьмой ракеткой мира.



Игроки, прибывшие в Австралию, были отправлены на 14-дневный карантин. Australian Open стартует 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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