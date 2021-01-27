«Даже мой русский улучшается». Роберто Баутиста-Агут потренировался с Даниилом Медведевым

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут провёл тренировку в Мельбурне с россиянином Даниилом Медведевым.
«Считаю привилегией возможность выйти на корт с этим великолепным теннисистом и его командой в Мельбурне. Даже мой русский улучшается», — написала Баутиста-Агут.
Фото и видео доступны в «инстаграме» Роберто Баутиста-Агута.
В 2020 году Даниил выиграл два турнира — «Мастерс» в Париже (Франция) и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне (Великобритания). Медведев занял пятое место по заработанным призовым за сезон — $ 3 622 891.
В ноябре 2020 года россиянин одержал 7 побед в 7 матчах с игроками из топ-10. В Лондоне Медведев установил уникальный рекорд, обыграв на Итоговом турнире всю первую тройку лучших теннисистов мира – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.
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