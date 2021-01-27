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Две российские теннисистки получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Две российские теннисистки получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи
Теннис / WTA 0
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Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи, сообщает официальный сайт Tennis Integrity Agency — организации, борющейся с договорными играми и коррупцией в теннисе. В двух из этих матчей теннисистки выступали в парном разряде.

Обеим спортсменкам пожизненно запретили принимать участие в официальных теннисных соревнованиях и посещать их.

Мердеева в одиночном рейтинге WTA поднималась до 928-й строчки, в парном — до 644-й. В ходе расследования было доказано её участие в двух договорных матчах.

Лучшей позицией Дмитриевой в одиночном рейтинге WTA была 1191-я строчка, в парном — 939-я. Она причастна к шести эпизодам договорных встреч. Кроме того Дмитриевой было предъявлено обвинение в отказе от сотрудничества со следствием.

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