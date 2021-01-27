Две российские теннисистки получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева получили пожизненную дисквалификацию за договорные матчи, сообщает официальный сайт Tennis Integrity Agency — организации, борющейся с договорными играми и коррупцией в теннисе. В двух из этих матчей теннисистки выступали в парном разряде.
Обеим спортсменкам пожизненно запретили принимать участие в официальных теннисных соревнованиях и посещать их.
Мердеева в одиночном рейтинге WTA поднималась до 928-й строчки, в парном — до 644-й. В ходе расследования было доказано её участие в двух договорных матчах.
Лучшей позицией Дмитриевой в одиночном рейтинге WTA была 1191-я строчка, в парном — 939-я. Она причастна к шести эпизодам договорных встреч. Кроме того Дмитриевой было предъявлено обвинение в отказе от сотрудничества со следствием.
- 27 января 2021
-
15:14
-
14:41
-
13:56
-
12:39
-
11:52
-
10:55
-
09:13
- 26 января 2021
-
22:56
-
22:36
-
21:53
-
20:36
-
20:01
-
19:32
-
18:50
-
18:11
-
16:19
-
15:14
-
14:01
-
13:38
-
12:33
-
11:19
-
10:28
-
09:15
- 25 января 2021
-
22:45
-
21:58
-
21:38
-
19:32
-
17:43
-
17:18
-
16:24
-
15:55
-
14:42
-
13:54
-
12:33
-
11:34