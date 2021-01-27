Тарпищев — о пожизненной дисквалификации двух россиянок: не мы первые, не мы последние

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о пожизненной дисквалификации российских теннисисток Софии Дмитриевой и Алии Мердеевой за договорные матчи.



«Международная теннисная организация борется с договорными матчами очень сурово, и такое наказание они получили за то, что отказались сотрудничать с теми, кто расследует такие матчи.



Проблема эта существует глобально в теннисе, а не только у нас. Итальянцы, аргентинцы, много кто ещё были дисквалифицированы, не мы первые, не мы последние. А жёсткое наказание не за участие в договорных матчах, а за отказ сотрудничать», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, Мердеева в одиночном рейтинге WTA поднималась до 928-й строчки, в парном — до 644-й. В ходе расследования было доказано её участие в двух договорных матчах.



Лучшей позицией Дмитриевой в одиночном рейтинге WTA была 1191-я строчка, в парном — 939-я. Она причастна к шести эпизодам договорных встреч. Кроме того Дмитриевой было предъявлено обвинение в отказе от сотрудничества со следствием.