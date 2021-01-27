Подозреваемая в употреблении допинга Ястремская выбыла из заявки турнира в Мельбурне
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не выступит на турнире категории WTA 500, который пройдёт в Мельбурне с 3 по 7 февраля. Об этом сообщает журналист Лука Фьорина на своей официальной странице в «Твиттере».
Напомним, 7 января стало известно о положительном результате допинг-теста Ястремской и её временном отстранении от выступлений на период расследования. В пробе украинской теннисистки, взятой 24 ноября 2020 года, были найдены метаболиты запрещённого вещества — местеролона.
Несмотря на отстранение, Ястремская прилетела в Австралию, где проходит полный карантин. 26 января стало известно, что украинка подала апелляцию на решение ITF о временном отстранении в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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