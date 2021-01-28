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Энен: далеко не все готовятся к Australian Open в равных условиях

Энен: далеко не все готовятся к Australian Open в равных условиях
Теннис / WTA 0
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Экс первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен прокомментировала условия, в которых теннисисты вынуждены готовиться к Открытому чемпионату Австралии 2021 года.

«В женской части соревнований очень сложно выбрать фаворита, особенно в свете нынешней ситуации. Хотелось бы видеть больше стабильности в женском теннисе. Я настроена оптимистично, но ситуация, в которой мы сейчас оказались, уникальна.

Накануне турнира далеко не все находятся в равных условиях. Надеюсь, мы увидим хороший теннис и что игроки окажутся сильными в первую очередь морально», — цитирует Энен Tennis World USA.

Матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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