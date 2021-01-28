Энен: далеко не все готовятся к Australian Open в равных условиях

Экс первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен прокомментировала условия, в которых теннисисты вынуждены готовиться к Открытому чемпионату Австралии 2021 года.
«В женской части соревнований очень сложно выбрать фаворита, особенно в свете нынешней ситуации. Хотелось бы видеть больше стабильности в женском теннисе. Я настроена оптимистично, но ситуация, в которой мы сейчас оказались, уникальна.
Накануне турнира далеко не все находятся в равных условиях. Надеюсь, мы увидим хороший теннис и что игроки окажутся сильными в первую очередь морально», — цитирует Энен Tennis World USA.
Матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
- 28 января 2021
-
15:11
-
13:05
-
12:29
-
11:11
-
10:04
-
00:08
- 27 января 2021
-
22:12
-
21:13
-
19:27
-
18:41
-
17:31
-
15:53
-
15:14
-
14:41
-
13:56
-
12:39
-
11:52
-
10:55
-
09:13
- 26 января 2021
-
22:56
-
22:36
-
21:53
-
20:36
-
20:01
-
19:32
-
18:50
-
18:11
-
16:19
-
15:14
-
14:01
-
13:38
-
12:33
-
11:19
-
10:28
-
09:15