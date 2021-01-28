Энен: приоритеты Серены поменялись — победы на корте больше не самая важная часть её жизни

Экс первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен прокомментировала выступления американки Серены Уильямс в последние годы.

«Серена отличается от многих теннисисток — она другой игрок и другой человек. Теперь же она и вовсе мать, а это многое меняет. С тех пор как Серена стала матерью, мы должны признать, что она осталась стабильной теннисисткой. Она не выиграла турнир „Большого шлема“, но вышла в четыре финала, а в прошлом году была в полуфинале US Open.



Это невероятно. Я не знаю, остаётся ли страсть внутри неё, но её приоритеты, пожалуй, изменились. Победы на корте больше не являются самой важной вещью в жизни Серены», — цитирует Энен Tennis World USA.



Матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут с 8 по 21 февраля. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович.