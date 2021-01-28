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Кудла: организаторы узнали о моём положительном тесте во 2-м сете, но не остановили матч

Кудла: организаторы узнали о моём положительном тесте во 2-м сете, но не остановили матч
Теннис / Australian Open 2021 0
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Американский теннисист Денис Кудла рассказал, при каких условиях был снят с квалификации на Открытый чемпионат Австралии, которая проходила в Дохе (Катар).

«Изначально мне сказали, что тест дал отрицательный результат и я могу спокойно готовиться к матчу первого раунда. Тем не менее в самом конце матча я увидел супервайзера, который подошёл к корту. „У меня плохие новости“ сказал он, и я сразу же всё понял. Прямо с корта меня отвезли в отель, я забрал свои вещи и уже оттуда отправился в гостиницу для заражённых.

Я не мог даже подышать свежим воздухом во время 10-дневной изоляции. Плюсом стало лишь наличие спортивного зала.

Интересно, что о моём заражении стало ещё в середине второй партии моего матча, но останавливать игру никто не стал. В некотором смысле мне даже повезло, ведь я смог заработать очки и призовые за выход во второй круг квалификации», — сказал Кудла в интервью Илье Марченко на его канале в YouTube.

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Эллиот Беншетри не прошёл во второй круг квалификации Australian Open и теперь ещё может сесть на карантин из-за контакта с соперником.
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