Кудла: организаторы узнали о моём положительном тесте во 2-м сете, но не остановили матч

Американский теннисист Денис Кудла рассказал, при каких условиях был снят с квалификации на Открытый чемпионат Австралии, которая проходила в Дохе (Катар).



«Изначально мне сказали, что тест дал отрицательный результат и я могу спокойно готовиться к матчу первого раунда. Тем не менее в самом конце матча я увидел супервайзера, который подошёл к корту. „У меня плохие новости“ сказал он, и я сразу же всё понял. Прямо с корта меня отвезли в отель, я забрал свои вещи и уже оттуда отправился в гостиницу для заражённых.



Я не мог даже подышать свежим воздухом во время 10-дневной изоляции. Плюсом стало лишь наличие спортивного зала.



Интересно, что о моём заражении стало ещё в середине второй партии моего матча, но останавливать игру никто не стал. В некотором смысле мне даже повезло, ведь я смог заработать очки и призовые за выход во второй круг квалификации», — сказал Кудла в интервью Илье Марченко на его канале в YouTube.

«Это двойной удар!» Марокканский теннисист проиграл американцу, заражённому коронавирусом Эллиот Беншетри не прошёл во второй круг квалификации Australian Open и теперь ещё может сесть на карантин из-за контакта с соперником.