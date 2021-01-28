Касаткина: восхищаюсь теми, кто сидит на жёстком карантине. Жить с мышами — приятного мало

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала условия, в которых проходят карантин игроки, контактировавшие с заражёнными COVID-19 перед Australian Open.



«У меня вообще есть возможность выходить на пять часов в день, тренироваться, быть на свежем воздухе, и то у меня пошёл уже такой процесс неадекватный. Поэтому я не представляю, как ребята сидят на жёстком карантине, я ими восхищаюсь.



Мышей в номере, как у Путинцевой, у меня не было, мы живём в разных отелях, но я успела понаблюдать за этой сагой. Если говорить серьёзно, то я не представляю, как можно пробыть две недели в номере с мышами. Мягко скажем, мало приятного.



Что касается эмоций перед началом турниров, то в первую очередь я, конечно, хочу, чтобы всё уже началось. Честно говоря, тренироваться я больше не могу. Хочу играть, показывать всё, что натренировала. Конечно, я жду начала. Плюс всё будет в одном месте, это удобно, и ни к чему не придётся привыкать», — цитирует Касаткину «Матч ТВ».

«Другой номер, та же история». По комнате Путинцевой в Мельбурне снова бегает мышь