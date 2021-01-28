Касаткина: восхищаюсь теми, кто сидит на жёстком карантине. Жить с мышами — приятного мало

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала условия, в которых проходят карантин игроки, контактировавшие с заражёнными COVID-19 перед Australian Open.
«У меня вообще есть возможность выходить на пять часов в день, тренироваться, быть на свежем воздухе, и то у меня пошёл уже такой процесс неадекватный. Поэтому я не представляю, как ребята сидят на жёстком карантине, я ими восхищаюсь.
Мышей в номере, как у Путинцевой, у меня не было, мы живём в разных отелях, но я успела понаблюдать за этой сагой. Если говорить серьёзно, то я не представляю, как можно пробыть две недели в номере с мышами. Мягко скажем, мало приятного.
Что касается эмоций перед началом турниров, то в первую очередь я, конечно, хочу, чтобы всё уже началось. Честно говоря, тренироваться я больше не могу. Хочу играть, показывать всё, что натренировала. Конечно, я жду начала. Плюс всё будет в одном месте, это удобно, и ни к чему не придётся привыкать», — цитирует Касаткину «Матч ТВ».
- 28 января 2021
-
17:23
-
17:00
-
16:18
-
15:11
-
13:05
-
12:29
-
11:11
-
10:04
-
00:08
- 27 января 2021
-
22:12
-
21:13
-
19:27
-
18:41
-
17:31
-
15:53
-
15:14
-
14:41
-
13:56
-
12:39
-
11:52
-
10:55
-
09:13
- 26 января 2021
-
22:56
-
22:36
-
21:53
-
20:36
-
20:01
-
19:32
-
18:50
-
18:11
-
16:19
-
15:14
-
14:01
-
13:38
-
12:33