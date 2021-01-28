Японская теннисистка Наоми Осака стала совладелицей женского футбольного клуба из США «Норт Каролина Кураж». Об этом 23-летняя спортсменка сообщила на своей странице в «Инстаграме».
«Я размышляла о том, как много в меня вложили женщины, пока я росла. Благодаря этому я стала той, кем являюсь, и не знаю, какой бы была моя жизнь без них. На протяжении всей карьеры меня поддерживали другие спортсменки. Теперь я с гордостью сообщаю, что стала совладелицей «Норт Каролина Кураж». Очень рада, что смогу продолжать бороться за расширение прав и возможностей женщин. Возможно, теперь мне стоит подтянуть футбольные навыки», — написала Осака.
Посмотреть фотографии можно на странице Наоми Осаки в «Инстаграме».
«Норт Каролина Кураж» — клуб, основанный в 2017 году, действующий чемпион Женской национальной футбольной лиги (NWSL).
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