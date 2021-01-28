Кузнецова сообщила, что строгий карантин в Мельбурне продлён на один день

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая провела две недели на строгом карантине в Мельбурне (Австралия), поделилась ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии.
«Вот и подходит к концу моя строгая изоляция в номере отеля Мельбурна. Поступает много вопросов о том, как быстро подготовиться к Australian Open и вообще о возможности достойно выступить.
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Считаю, что не стоит погружаться в анализ, так как невозможно дать достоверный ответ на вопрос о том, в какой мы форме. Лучшее, на чём я могу сейчас сконцентрироваться, – это делать максимум в предложенных обстоятельствах каждый день. Для физической и психологической готовности.
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Не скрою, были очень непростые дни: множество вопросов к себе, к ситуации, к своим желаниям, тоска по дому, по привычному питанию, обстановке, комфортным и полезным условиям. Думаю, что в итоге я сумела для себя выделить и положительные стороны. Например, даже через грусть я могу стать сильнее.
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Поэтому я с оптимизмом смотрю в приближающиеся дни до подготовительного турнира к Australian Open. И, кстати, спасибо WTA за организацию отдельного турнира для игроков, кто провёл две недели в строгой изоляции. Мне кажется, это очень хорошая идея.
Пока писала этот пост, к нам пришла новость, что завтра мы проведём практически ещё один день в отеле. Уже не верится, что скоро мы выйдем на свежий воздух.
Казалось бы, 12 часов ничего не значат, но когда ты просидел столько взаперти и уже настроился на день тренировок, такая новость далась действительно сложно», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографии можно на странице Светланы Кузнецовой в «Инстаграме».
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