Синнер и Надаль показали свои футбольные навыки на корте в Аделаиде. Видео

Итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира Рафаэль Надаль продемонстрировали футбольные навыки на корте в Аделаиде (Австралия), где завтра, 29 января, они сыграют на выставочном турнире.
«Отличные две недели в Аделаиде. Спасибо Федерации тенниса Австралии. Очень благодарен Рафе Надалю и его команде, что смог потренироваться с ними. Проводить время, учась у одного из величайших спортсменов, — просто потрясающе. Ещё и выучил несколько дерзких футбольных навыков», — написал Синнер.
Посмотреть видео можно на странице Янника Синнера в «Твиттере».
Соперниками Надаля и Синнера на выставочном турнире стали Доминик Тим (Австрия) и Новак Джокович (Сербия) соответственно.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Все игроки, прибывшие в Австралию для участия в турнирах, были отправлены на карантин.
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