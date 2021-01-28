Синнер и Надаль показали свои футбольные навыки на корте в Аделаиде. Видео

Итальянский теннисист Янник Синнер и вторая ракетка мира Рафаэль Надаль продемонстрировали футбольные навыки на корте в Аделаиде (Австралия), где завтра, 29 января, они сыграют на выставочном турнире.

«Отличные две недели в Аделаиде. Спасибо Федерации тенниса Австралии. Очень благодарен Рафе Надалю и его команде, что смог потренироваться с ними. Проводить время, учась у одного из величайших спортсменов, — просто потрясающе. Ещё и выучил несколько дерзких футбольных навыков», — написал Синнер.

Посмотреть видео можно на странице Янника Синнера в «Твиттере».

Соперниками Надаля и Синнера на выставочном турнире стали Доминик Тим (Австрия) и Новак Джокович (Сербия) соответственно.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Все игроки, прибывшие в Австралию для участия в турнирах, были отправлены на карантин.

Джокович сыграет с Синнером, Надаль — с Тимом на выставочном турнире в Аделаиде