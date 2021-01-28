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Циципас: Кирьос — белая ворона в ATP. Он любит внимание, но теннис нуждается в подобном

Циципас: Кирьос — белая ворона в ATP. Он любит внимание, но теннис нуждается в подобном
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об отношениях с австралийцем Ником Кирьосом.

«Ник — белая ворона в ATP-туре. Ему нравится делать непредсказуемые вещи. Он любит внимание, не будем этого опровергать. И это абсолютно нормально, в этом нет ничего такого. У него есть индивидуальность, и многим это нравится. Думаю, наш спорт нуждается в подобном. Это развлечение. Это что-то весёлое, уникальное и необычное, что есть не у всех игроков.

Он гиперактивный и ненавидит проигрывать. Поверьте, просто ненавидит. Я этого не ожидал.

Не сказал бы, что мы очень близко дружим, но иногда он мне звонит. Вообще в любое время. Иногда в час ночи. Я этого не понимаю», — приводит слова Циципаса The Age со ссылкой No Challenges Remaining podcast.

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