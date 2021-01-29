Новак Джокович объяснил, почему сначала снялся с матча с Синнером, а потом вышел на корт

Первая ракетка мира серб Новак Джокович внезапно снялся с выставочного турнира в Аделаиде за 30 минут до начала, а затем вновь вошёл в состав его участников. Вместо 17-кратного победителя турниров «Большого шлема» на корт вышел его соотечественник Филип Краинович и выиграл сет у итальянца Янника Синнера со счётом 6:3. Команда Джоковича сообщила, что теннисиста беспокоили мозоли на руках.
Затем на арене появился Новак и также сыграл партию с Синнером, в которой победил с тем же счётом.
«Я прошу прощения за то, что не появился на корте с самого начала. Мне нужно было пройти некоторые процедуры с физиотерапевтом. В последние пару дней я не очень хорошо себя чувствовал. Я хотел играть, это было нелегко, но это часть работы. Мы профессиональные спортсмены и учимся играть через боль. Вопрос был в том, смогу ли я выдержать эту боль. Перед ATP Cup и Australian Open рисковать не хотелось.
Но эмоции были столь сильны, что я вышел на корт. Увидев полные трибуны, я понял — нужно играть", — цитирует Джоковича The West Australian.
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