Серена Уильямс рассказала, как отпраздновала окончание карантина

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс ответила на вопрос о том, как она отметила окончание карантина в Аделаиде.

«Мы отправились в зоопарк. Я так рада, что это всё закончилось, потому что находиться в одном номере с трёхлетним ребёнком и быть её лучшей подругой нелегко. Особенно после тренировки. Но, конечно, я бы ни на что не променяла часы, проведённые с ней. Это было очень весело», — приводит слова Уильямс The West Australian.

Сегодня, 29 января, бывшая первая ракетка мира обыграла японку Наоми Осаку в выставочном матче со счётом 6:2, 2:6, [10:7].

Серена завершила минувший сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В 2020 году 39-летняя американка выиграла один турнир WTA — в Окленде

С. Уильямс победила Осаку в выставочном матче, Джокович выиграл сет у Синнера