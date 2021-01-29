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Серена Уильямс рассказала, как отпраздновала окончание карантина

Серена Уильямс рассказала, как отпраздновала окончание карантина
Теннис / Australian Open 2021 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс ответила на вопрос о том, как она отметила окончание карантина в Аделаиде.

«Мы отправились в зоопарк. Я так рада, что это всё закончилось, потому что находиться в одном номере с трёхлетним ребёнком и быть её лучшей подругой нелегко. Особенно после тренировки. Но, конечно, я бы ни на что не променяла часы, проведённые с ней. Это было очень весело», — приводит слова Уильямс The West Australian.

Сегодня, 29 января, бывшая первая ракетка мира обыграла японку Наоми Осаку в выставочном матче со счётом 6:2, 2:6, [10:7].

Серена завершила минувший сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В 2020 году 39-летняя американка выиграла один турнир WTA — в Окленде

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Её старшая сестра Винус тоже была разгромлена на корте Australian Open игроком, который не входил в топ-200 рейтинга ATP.
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