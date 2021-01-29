Рафаэль Надаль победил Доминика Тима в выставочном матче

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл представителя Австрии Доминика Тима в выставочном матче в Аделаиде (Австралия) со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Уроженец Манакора, занимающий вторую строчку в рейтинге ATP, дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Доминика 7 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Ранее серб Филип Краинович выиграл сет у итальянца Янника Синнера со счётом 6:3. Затем партию с Янником провёл 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и выиграл её с таким же счётом. Американка Серена Уильямс одолела японку Наоми Осаку — 6:2, 2:6, [10:7].