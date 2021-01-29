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Стэн Вавринка переболел коронавирусом

Стэн Вавринка переболел коронавирусом
Теннис / Australian Open 2021 0

Трёхкратный победитель соревнований «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка сообщил, что во время прошедших праздников переболел коронавирусом.

«Я почувствовал себя лучше за эти две недели в Австралии. Во время рождественских каникул у меня обнаружили коронавирус. Это было нелегко. Я смог приступить к тренировкам только в Австралии, но мне потребовалось время. Когда я прибыл сюда, то был вообще не в форме. Я рад, что сейчас наконец всё идёт хорошо», — приводит слова Вавринки Herald Sun.

Теннисисты, прибывшие в Австралию для участия в турнирах, были отправлены на карантин. Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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