Стэн Вавринка переболел коронавирусом
Трёхкратный победитель соревнований «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка сообщил, что во время прошедших праздников переболел коронавирусом.
«Я почувствовал себя лучше за эти две недели в Австралии. Во время рождественских каникул у меня обнаружили коронавирус. Это было нелегко. Я смог приступить к тренировкам только в Австралии, но мне потребовалось время. Когда я прибыл сюда, то был вообще не в форме. Я рад, что сейчас наконец всё идёт хорошо», — приводит слова Вавринки Herald Sun.
Теннисисты, прибывшие в Австралию для участия в турнирах, были отправлены на карантин. Открытый чемпионат Австралии стартует 8 февраля. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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