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Первая ракетка мира Эшли Барти проиграла Симоне Халеп в выставочном матче

Первая ракетка мира Эшли Барти проиграла Симоне Халеп в выставочном матче
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп в выставочном матче в Аделаиде со счётом 6:3, 1:6, [8:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Барти трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

Ранее серб Филип Краинович выиграл сет у итальянца Янника Синнера со счётом 6:3. Затем партию с Янником провёл 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и выиграл её с таким же счётом. Американка Серена Уильямс одолела японку Наоми Осаку — 6:2, 2:6, [10:7]. Испанец Рафаэль Надаль оказался сильнее австрийца Доминика Тима — 7:5, 6:4.

Новак Джокович объяснил, почему сначала снялся с матча с Синнером, а потом вышел на корт
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