Рыбакина, пробывшая две недели на строгом карантине, пошла тренироваться в 12 часов ночи
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отправилась тренироваться сразу после окончания строгого двухнедельного карантина. Спортсменка опубликовала видео с тренировки в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, на полный карантин были отправлены 72 игрока, которые контактировали с заражёнными коронавирусом при перелёте в Австралию. Они не могли покидать свои гостиничные номера на протяжении двух недель.
На полном карантине находятся россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова, а также Виктория Азаренко (Беларусь), Бьянка Андрееску (Канада), Анжелика Кербер (Германия), Белинда Бенчич (Швейцария) и Марта Костюк (Украина).
Для теннисисток, которые были на полной изоляции, будет проведён отдельный турнир.
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