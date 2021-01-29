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Рыбакина, пробывшая две недели на строгом карантине, пошла тренироваться в 12 часов ночи

Рыбакина, пробывшая две недели на строгом карантине, пошла тренироваться в 12 часов ночи
Теннис / Australian Open 2021 0

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отправилась тренироваться сразу после окончания строгого двухнедельного карантина. Спортсменка опубликовала видео с тренировки в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, на полный карантин были отправлены 72 игрока, которые контактировали с заражёнными коронавирусом при перелёте в Австралию. Они не могли покидать свои гостиничные номера на протяжении двух недель.

На полном карантине находятся россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова, а также Виктория Азаренко (Беларусь), Бьянка Андрееску (Канада), Анжелика Кербер (Германия), Белинда Бенчич (Швейцария) и Марта Костюк (Украина).

Для теннисисток, которые были на полной изоляции, будет проведён отдельный турнир.

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