В первые восемь дней Australian Open смогут посещать до 30 тысяч зрителей ежедневно

Министр спорта штата Виктория Мартин Пакула рассказал о заполнении трибун на Открытом чемпионате Австралии.



По словам чиновника, в первые восемь дней турнира на трибуны смогут попасть до 30 000 зрителей (суммарно за день). В заключительные шесть дней соревнований число людей на стадионе сократится до 25 000 (по 12 500 человек в дневную и ночную сессии).



Таким образом организаторы турнира хотят сохранить посещаемость соревнований на уровне 50% от прошлогодней.



«Такая формула означает, что к концу турнира на арене Рода Лейвера будет царить невероятная атмосфера. Не думаю, что она будет сильно отличаться от той, что мы наблюдали в предыдущие годы. Отдельное спасибо жителям штата Виктория, они сделали максимум, чтобы свести уровень заражаемости к нулю», — резюмировал Пакула в интервью Nine.



Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля.