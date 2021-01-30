Кудерметова показала фото с первой тренировки после двухнедельной изоляции

Российская теннисистка Вероника Кудерметова на своей странице в «Инстаграме» поделилась фото с первой тренировки после 14-дневного карантина в Мельбурне (Австралия).



«Первая тренировка после 14 дней изоляции. Наконец-то свежий воздух. Время на часах — 1:40 ночи", — подписала снимок Кудерметова.

Посмотреть фотографию можно на странице Вероники Кудерметовой в «Инстаграме».



Напомним, Кудерметова и её супруг Сергей Демёхин, как и многие другие теннисисты и члены их команд, были отправлены на полный карантин из-за того, что летели в Австралию на одном самолёте с людьми, чей тест на коронавирус дал положительный результат.



Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.