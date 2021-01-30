Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кирьос, не игравший с февраля: вообще не скучал по теннису — даже ракетку в руки не брал

Кирьос, не игравший с февраля: вообще не скучал по теннису — даже ракетку в руки не брал
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал старт нового сезона. По его словам, он не скучал по возобновлению больших турниров. Свой последний официальный матч он провёл в конце февраля 2020 года.

«Не буду врать — по турнирам я особо не скучал. Я же всегда являюсь в теннисе частью соревнований, верно? Так вот, соревнований мне хватает и в жизни. Стараюсь соревноваться во всём, что я делаю. Даже когда во время карантина я играл в видеоигры, конкуренции в них мне было достаточно. Да, получается, по теннису я вообще не скучал.

Скучал ли я по конкретным ребятам из тура? Да не особо… Разве что по ребятам из Австралии и парочке друзей из других стран.

Думаю, мне повезло, что этот сумасшедший 2020 год я провёл рядом с семьёй и друзьями. Первые четыре или пять месяцев карантина я вообще не брал в руки ракетку. Теперь я чувствую себя полностью обновлённым ментально — готов снова работать на тренировках», — цитирует Кирьоса Eurosport.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021